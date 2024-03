Grifo | Spalletti e l’Europeo | «Sarebbe un sogno»

(Di martedì 5 marzo 2024) Vincenzo, attaccante del Friburgo, ha parlato al Corriere dello Sport della chiamata die delin Germania Vincenzo, attaccante del Friburgo, ha parlato al Corriere dello Sport della chiamata die delin Germania. Le sue dichiarazioni:– «No, non ancora, ma sono stato sempre preconvocato. La speranza di essere richiamato non l’ho persa. Posso solo tirare fuori il massimo con il Friburgo da qui alla fi ne della stagione. Quest’anno, da ala sinistra, ho realizzato 11 gol e 7 assist (7 e 7 in Bundes, 4 e 2 in Europa League). Cercherò di sfruttare le ultime partite per farmi vedere, ma le decisioni toccano al ct». LAZIO – «Ho visto l’andata. Bella partita. La squadra di Sarri ha difeso bene e aspettato il ...

Lazio, senti Grifo: "Ecco come la squadra di Sarri può battere il Bayern": Impossibile Non nel mondo del calcio e lo sa bene Vincenzo Grifo che solo qualche giorno fa con il suo Friburgo ha inchiodato il Bayern sul pari: "Non dobbiamo avere paura", sono queste le parole che ...lalaziosiamonoi

Convocazioni Italia per Euro 2024: la situazione a inizio marzo: Chi porterà Luciano Spalletti ai prossimi Europei in Germania Il punto sulla situazione convocati dell'Italia in vista di Euro 2024.msn

Italia in cerca di gol: nessun azzurro è in doppia cifra: Nessun italiano è in doppia cifra nei top 5 campionati europei: Italia in cerca di gol ...gianlucadimarzio