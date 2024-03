Green Pass Oms | il governo è stato chiaro | l’annuncio di Schillaci

(Di martedì 5 marzo 2024)globale dell’Oms, iltargato Meloni èfin troppo: arrivada parte del ministro OrazioSi ritorna nuovamente a parlare del, ovvero il tanto chiacchierato certificato che ha scatenato non poche polemiche nel corso di questi ultimi anni. Soprattutto durante il periodo della pandemia da Covid-19. All’interno dello stesso erano contenute le informazioni che attestavano il titolare se fossevaccinato contro il virus, oppure se avesse da poco effettuato un test diagnostico con risultato negativo oppure se fosse guarito dallo stesso.del ministro della Salute, Orazio(Ansa Foto) Notizie.comQuesta volta, ...

Il governatore dem Vincenzo De Luca è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte dei Conti per il presunto danno erariale causato dal “ Green pass regionale ” ... (ilfattoquotidiano)

Il Green pass diventa legge e torna in Gazzetta Ufficiale . Si chiamerà "digital Green pass " ed è stato reintrodotto con il Decreto- legge 2 marzo 2024 , n. 19, ... (ilgiornaleditalia)

È fatta: reintrodotto il greenpass e reso definitivo come vuole l’OMS e per mezzo del ricatto del Pnrr europeo. Questo piano di resilienza e resistenza è una ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca , sarà processato dalla Corte dei Conti per la vicenda relativa alla Smart Card , la tessera ideata in regione ... (open.online)

Decreto Pnrr. Schillaci: “Il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al ‘Green Pass globale’ dell’Oms”: 05 MAR - “A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto ‘Green Pass ...quotidianosanita

Vincenzo De Luca a processo per le smart card sui vaccini anti Covid: Il presidente della Campania è accusato di danno erariale per più di tre milioni di euro. Le tessere campane che hanno anticipato il Green Pass nazionale ora gli costano un'udienza davanti ai contabil ...ilfoglio

Smart card Covid, De Luca rinviato a giudizio alla Corte dei Conti: “Spesa inutile da 3,7 milioni”: Secondo i pm contabili la card regionale è stato un costo non necessario perché c’era già il Green Pass nazionale. A giudizio con il presidente anche i vertici dell’Unità di crisi della Regione ...quotidiano