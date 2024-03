Il Green pass torna in Gazzetta Ufficiale . Si chiamerà "digital Green pass " ed è stato reintrodotto con il Decreto-Legge 2 marzo 2024 , n. 19, in poche parole ... (ilgiornaleditalia)

È fatta: reintrodotto il Green pass e reso definitivo come vuole l’OMS e per mezzo del ricatto del Pnrr europeo. Questo piano di resilienza e resistenza è una ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca , sarà processato dalla Corte dei Conti per la vicenda relativa alla Smart Card , la tessera ideata in regione ... (open.online)

Green pass globale, il governo frena: "Italia non aderirà": Sul cosiddetto "Green pass globale" dell'Oms il governo italiano si chiama fuori. E in una nota precisa la propria intenzione di non aderire al predetto documento sanitario internazionale elaborato ...ilgiornale

Covid, Schillaci: “L’Italia non aderirà al Green pass globale dell’Oms”. Cosa è e come funziona: «A seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto 'Green pass globale' ...ilsecoloxix