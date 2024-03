Grandine oggi in Emilia Romagna | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Forlì 5 marzo 2024. Violento acquazzone con tanto di grandinata nel pomeriggio a Forlì, Forlimpopoli e dintorni. Attorno alle 15.50 la perturbazione è giunta da sud interessando le aree di Bertinoro e Forlimpopoli con forte pia e abbondante caduta di chicchi di. Poi poco dopo è arrivata su Forlì, imbiancando come fosse neve strade, cortili e campi in alcuni quartieri, fra cui la zona di via Ravegnana. Rapidamente la, di dimensioni comunque non preoccupanti, ha lasciato spazio solo alla pia e anche questa poco dopo è terminata prima di creare problemi. Non sono stati segnalati al momento particolari danni.