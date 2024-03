Grande Fratello | una famosa attrice difende Grecia Colmenares e si scaglia contro Beatrice Luzzi | “Trovo riluttante che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 5 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantunesima puntata del, durante la qualehanno avuto modo di confrontarsi sul loro rapporto in questi sei mesi trascorsi all’interno della Casa: le due donne, infatti, in un primo momento sono apparse molto unite e hanno trascorso i primi mesi in armonia, salvo poi allontanarsi a causa di un’antipatia reciproca., infatti, ha definito la sua coinquilina non particolarmente buona, simpatica o intelligente, aggiungendo anche che trova l’contraddittoria nei suoi atteggiamenti e nelle sue parole: Con Grace è cambiato qualcosa. Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualche passo indietro. Come se avessi raggiunto un limite, è ...