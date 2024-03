Grande Fratello | quarantunesima puntata | Anita Olivieri meno votata | lo scarpa gate crea una nuova frattura tra Perla e Mirko I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 5 marzo 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in postazione social per leggere i tweets più interessanti. Il quarantunesimo appuntamento serale ha avuto inizio con il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares: le due donne, dopo i primi mesi trascorsi in armonia, si sono allontanate con l’insorgere di un’antipatia reciproca. La prima ha definito la venezuelana come una persona “non buona, né simpatica o intelligente“, aggiungendo che Grecia “è contraddittoria. Non la reggo più, più chiara di così…Se mi tocca mi dà fastidio perché so quello che pensa di me. Le sto lontana, negli ultimi mesi ha detto cose gravi su di me ed è stata feroce quando mi ha ...