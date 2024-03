Grande Fratello | Perla Vatiero si sfoga dopo il confronto con Mirko Brunetti | “Ieri avrei preso le valigie e me ne sarei andata | ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 5 marzo 2024)è apparsa delusa e turbata dalavuto connella quarantunesima puntata delsera, convocata in studio dal conduttore Alfonso Signorini, la salernitana ha spiegato cosa realmente si celasse dietro la metafora delle scarpe. Messa alle strette dal conduttore – che ha mandato in onda i due filmati ‘incriminati’ –ha ammesso che con ‘scarpe vecchie’ faceva riferimento a sé stessa; con ‘scarpe nuove’ ad Anita Oliv. “A me piace sapere ciò che la persona pensa di me. Vivendo all’interno della casa, vedere un amico che può fare le stesse cose con un’altra persona non mi sta bene“, ha detto la, ribadendo che con Alessio Falsone non c’è ...