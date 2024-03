“Grande Fratello” | il concorrente abbandona la Casa | la decisione ufficiale

(Di martedì 5 marzo 2024) News tv. – Uno dei veterani di quest’edizione del “” ha deciso dire la. Il motivo è più serio di quanto si possa pensare e nessuno nel loft di Cinecittà ha osato contraddirlo. È successo durante la diretta, dopo una serata emozionante, in cui non sono mancate anche innumerevoli discussioni. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, discussione tra Perla e Alessio: cosa succede tra i due Leggi anche: “”, gesto choc di Alessio su Anita: cos’è successo Puntata densa di eventi l’ultima diretta del “”. C’è stato anche un importante abbandono. È cominciato tutto quando Alfonso Signorini ha svelato a tutti cosa è successo a ...

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantunesima puntata del Grande Fratello , durante la quale Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno avuto modo di ... (isaechia)

Nuovo Eliminato in vista nella Casa del Grande Fratello : chi sarà tra Anita , Massimiliano , Simona , Greta , Letizia , Grecia e Federico? Sono loro i sette ... (blogtivvu)

Grande Fratello , la puntata di lunedì 4 marzo 2024 è stata proprio quella di Anita . Ma non per cose belle. Dapprima la ramanzina di Alfonso Signorini, poi la ... (caffeinamagazine)

Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri sera su Canale 5, non sono mancati gli scontri e anche Anita Olivieri e ... (isaechia)

Martedì 5 marzo in prima serata su Canale5 Bay. Monaco – Lazio: Monaco – Lazio” La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Lunedì 4 Marzo 2024, è iniziata con un rimprovero di Alfonso Signorini alla concorrente Anita Olivieri. Il conduttore le ha ...mondotv24

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri al Grande Fratello: "Ti consiglio uno psicologo": 4:20 Grande Fratello, la lite tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi play 1 • di Mediaset 23:45 Grande Fratello, il confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri play 1 • di Mediaset 1:44 Grande Fratello ...youmedia.fanpage

Grande Fratello, spoiler choc di Signorini: concorrenti in ansia per la finale: Una battuta del conduttore sulla possibile data della finale del reality ha messo in ansia gli inquilini del loft di Cinecittà.libero