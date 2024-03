Grande Fratello | i nominati del 4 marzo | Marco Maddaloni lascia definitivamente il gioco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Un addio, nuovie una sorpresa hanno caratterizzato la puntata deldi lunedì 4. La puntata si è aperta ormai nel modo consueto: Grecia Colmenares che discute con qualcuno in un confronto. Nella scorsa puntata era Simona Tagli, questa sera è Beatrice Luzzi. Naturalmente c'è stato spazio anche per un altro faccia a faccia che è diventato ormai, purtroppo, un classico: quello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il conduttore ha poi confermato che la prossima puntata delandrà in onda giovedì 7. Sino a fine mese gli appuntamenti con il reality show di Canale 5 saranno due a settimana: il lunedì e il giovedì sera. Durante la puntata di lunedì 4Massimiliano Varrese ha ricevuto a sorpresa la ...