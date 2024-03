Grande Fratello | giorno 176 | commenti al live

Puntata del Grande Fratello molto difficile per Anita , scoppia ta in lacrime improvvisamente. Il suo pianto è stato dominante anche durante la pubblicità ... (caffeinamagazine)

Ascolti tv 4 marzo, Lolila Lobosco e Grande Fratello: chi ha vinto la sfida: Anche ieri sera è stato riproposto il braccio di ferro tra Rai e Mediaset: la sfida principale è stata tra Le indagini di Lolita Lobosco e Grande Fratello. Vediamo come è andata. Lolita Lobosco la ...ilcorrieredellacitta

Grande Fratello, le pagelle: Perla si chiude in bagno (voto 4), Varrese non può essere reale (voto 6): “E si sa, Alfonso, gli artisti hanno Grande sensibilità ma anche grandi sofferenze ... ex fiamma durata a Cinecittà quanto un felino in tangenziale (e che ora frequenta il Fratello della coinquilina ...corriere

Grande Fratello cambia ancora giorno. L'annuncio di Alfonso Signorini: «Siamo ballerini». Ecco quando torna in onda: Nuovo cambio nella programmazione del Grande Fratello. Resta confermato il doppio appuntamento ma non ci sarà più la puntata al mercoledì. L'annuncio da parte di Alfonso Signorini durante la diretta ...leggo

Grande Fratello: Perla esce dalla Casa (3), Anita scarica Garibaldi (6): Il Grande Fratello si avvicina a grandi passi verso la finale. I concorrenti sono tesi e le dinamiche latitano, dato che ormai – dopo molti mesi – il racconto si è esaurito ormai da molto tempo. Tiene ...dilei

Grande Fratello, è successo stanotte tra Garibaldi e Anita: la profezia sbagliata dei tarocchi di Simona Tagli: Simona fa i tarocchi a Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, ma la sua profezia viene confutata nel giro di pochi istanti. Cosa è successo al Grande Fratello.lolnews