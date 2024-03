“Grande Fratello” | Beatrice Luzzi “distrugge” Cesara Buonamici in diretta | il pubblico si scatena

Anita Olivieri è scoppiata a piangere durante la diretta del Grande Fratello dopo aver sentito le parole di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, che non ha ... (anticipazionitv)

Perla Vatiero e Alessio Falsone subito dopo la messa in onda di ieri sera si sono confronta ti. Una delle tematiche e dei blocchi che la quarantesima puntata ... (isaechia)

GF, Cesara Buonamici critica Beatrice: 'Perché ti accanisci con Anita Non capisco': "Non c'è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima", con queste affermazioni Cesara Buonamici - in qualità di opinionista del Grande Fratello - ha chiesto a ...it.blastingnews

Grande Fratello, nota attrice si schiera dalla parte di Grecia Colmenares e attacca Beatrice Luzzi: "Così è troppo!": L'amicizia nata al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares è ormai un lontano ricordo. A commentare il loro scontro di fuoco in diretta al Grande Fratello ci ha pensato l'attrice Nina ...comingsoon

Grande Fratello, i sondaggi: metà casa al televoto, il pubblico salva Simona ma dietro è battaglia: Al Grande Fratello è tempo di una nuova eliminazione. Dopo l’abbandono di Marco Maddaloni che, nella puntata di ieri lunedì 4 marzo 2024, ha deciso di lasciare il reality show di Alfonso Signorini in ...libero