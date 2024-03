Grande Fratello 2024 | Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi | “non puoi dire certe cose ad Anita | potrebbe essere tua figlia” | Video Mediaset

(Di martedì 5 marzo 2024)durante la 41esima puntata delriprendedopo le cattive parole pronunciate versoOlivieri.al: “sto male per le lacrime dicome…” Alha qualcosa dadopo le parole pronunciateOlivieri. Parole pesantissime quelle che l’attrice ha indirizzato alla sua “rivale”. Si tratta di aggettivi ...

Dopo il lutto per la morte del suocero, Marco Maddaloni è tornato al Grande Fratello e ha riferito la sua scelta sul continuare o meno L'articolo Marco ... (novella2000)

Marco Maddaloni torna nella casa del Grande Fratello 2024 dopo il lutto familiare. In settimana, il campione di judoka viene messo a conoscenza della morte ... (superguidatv)

Nella casa del Grande Fratello 2024 diversi rapporti entrano in crisi: è il caso dell’amicizia tra Massimiliano Varrese e Letizia . Cosa è successo tra i ... (superguidatv)

Beatrice demolisce Anita al Grande Fratello: “Cattivissima, una strega”/ Lei piange: “Ti serve uno psicologo”: Lite tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri al Grande Fratello 2024 La rottura tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024 scatena i commenti molto pungenti di Beatrice Luzzi. In un ...ilsussidiario

Mirko Brunetti in crisi con Perla Vatiero: «Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme»: Signorini smaschera Perla: «Abbiamo capito tutto». Lei confessa l'interesse per Alessio, lui la scarica Grande Fratello, Beatrice Luzzi spietata contro Grecia Colmenares: «Non la reggo più, è stupida» ...leggo

Grande Fratello, Marco Maddaloni si è ritirato Ecco perché non rientra: Una puntata piena di emozioni quella del 4 marzo 2024 del Grande Fratello 2023. Perla Vatiero e Mirko Brunetti, infatti, si sono lasciati nello studio televisivo del reality show, ma c’è stato spazio ...tag24

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti lascia Perla Vatiero: “Non voglio essere il porto sicuro”: Tanti i protagonisti della puntata del 4 marzo 2024 del Grande Fratello. Ma tra tutti i concorrenti un momento particolarmente tensivo ha visto protagonista Perla Vatiero, che è stata chiamata nello ...tag24

Grande Fratello, Marco Maddaloni abbandona il gioco La sua decisione in diretta: L’ultimo miglio si fa sempre da soli, ve lo avevo detto. Ai senior faccio il più Grande in bocca a lupo ma ai giovani va il mio cuore, mettetecelo anche voi”. Terminato il freeze tutti sono andati ad ...today