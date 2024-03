Grande Fratello 2024 | Anita e Giuseppe Garibaldi | la fine di un’amicizia? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 5 marzo 2024)ai ferri corti nella casa del. La loro amicizia è sempre più in bilico e tra loro rispunta Beatrice Luzzi. Ecco cosa è successo., rapporto d’amicizia in crisi alDopo sei mesi il rapporto d’amicizia traè entrato in crisi nella casa del GF. Da settimane i due sono sempre più lontani e Alfonso Signorini cerca di far chiarezza. La prima ad esporsi è: «ho sempre cercato condi parlare prima di litigare, abbiamo sempre cercato di viverci il rapporto in modo reale. ...