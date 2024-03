Gramsci e la questione meridionale | giovedì 7 la conferenza di Giasi all’Istituto italiano per gli studi storici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024)7 marzo alle 16,30 nella sede dell’Istitutoper gli(via Benedetto Croce 12, Napoli) Francescoterrà lae la, per il ciclo “Lafra passato e presente I. Alle origini della”. «Noi dobbiamo dare importanza specialmente alla, cioè allain cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non soltanto come un problema di rapporto di classe, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti dellanazionale»: nella formazione ...