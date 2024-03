Graduatoria interna di istituto 2024 | non vanno inseriti docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis ancora con contratto a tempo determinato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 5 marzo 2024) Ida GPS prima fascia sostegno o elenco aggiuntivo oppure dabis 2023/24, nonnelladiche le scuole stanno predisponendo in queste settimane per individuare l'eventuale sovrannumerario in caso di contrazione organico. Ecco perché. L'articolo .