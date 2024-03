Governo | Renzi a Tajani | ' ha grande responsabilità | sia all' altezza | eviti battutine'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - "Caro ministro, siamo con lei e con il, siamo dalla parte dell'Italia. La politica estera storicamente ha sempre unito e deve unire, è un paradosso che oggi divida, da destra a sinistra. Lei ministro rappresenta tutti noi, ledi oggi rispetto al parlamento se è interessato se le risparmi perché ella oggi ha una, ne sia all'". Lo dice il leader di Italia Viva Matteointervenendo in Aula in Senato.