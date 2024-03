Governo | Meloni | ‘giornali sinistra sognano litigi | poi c’è realtà dei fatti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – “In Italia ci sono due. Quella che raccontano i giornali di, che inè un racconto dei loro sogni in cui noi stiamo sempre a litigare e per questo andremo presto a casa, e poi c’è ladei fatti”. Lo ha detto la premier e leader di Fdi, Giorgia, in un passaggio del suo intervento dal palco di Pescara. “Questo è unche procede veloce nelle sue decisioni”, ha rimarcato la presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb.