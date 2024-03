(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – A partire da questa settimana,permetteràdi utilizzare i propri sistemi di pagamento insieme a, o in alternativa a,Play. Questo cambiamento non solo offre maggiori opzioni di pagamento ma comporta anche una riduzione significativa delle commissioni richieste.Tradizionalmente,ha richiesto una quota del 30% sui ricavi generati attraverso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.

Unieuro continua a sganciare dei prodotti molto interessanti, come quest’ offerta sul Google Nest Audio , per rendere la tua casa più colorata con uno speaker ... (tuttotek)

Google fa un'offerta irresistibile agli sviluppatori di giochi: Le riduzioni rappresentano un notevole risparmio per gli sviluppatori ... consentendo agli sviluppatori di collegare offerte di pagamento esterne direttamente dalle loro app su Google Play. I dettagli ...adnkronos

Google trasforma il primo Pixel Watch, l'update è un sogno!: Google ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento per ... poiché sarà possibile avviare la conversazione toccando semplicemente un pulsante. Inoltre, è ora possibile registrare video HDR a 10 ...tomshw

Google prova a dare nuova vita ad Androidify!: Come ormai sappiamo, Androidify, l'app per la creazione di un proprio robot lanciata da Google, non ha riscosso molto successo in questi periodi; infatti, è s ...tecnoandroid