Golf | il 2° Trofeo “Adò“ Lazzeri e Tognetti brillano agli Alisei di Pietrasanta Bene Kaljevic | Mannini | Amati | Vischi | Cinquini e Corfini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Grande equilibrio ed emozioni a non finire nella seconda edizione del“Adò“, disputato& Country Club die valido come prova del campionato sociale 2024. Sono stati due i giocatori che hanno concluso alla pari, con 61 colpi (+4 sul par del campo): Giorgioe Riccardo. Quest’ultimo si è imposto grazie ad un miglior finale di gara (27 colpi sulle ultime 9 buche rispetto ai 30 del suo avversario). Riccardoè stato premiato anche per la hole in one alla buca 5.si è consolato con il primo posto nel netto di Prima categoria grazie al suo risultato di 56, seguito a 60 da Nikola. In Seconda categoria c’è stato il successo dell’ex grande ...