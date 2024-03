Golf Al Santo Stefano ha vinto Poppi

(Di martedì 5 marzo 2024) Il mese di marzo ha segnato l’avvio dell’attività agonistica aldove, sabato 2, si è svolto ilRoad to Austria. HaMichelecon 79 colpi. Tommy Svensson (38) e Cesare(37) sono stati i migliori nelle categorie nette mentre Roberto Valentini (34) il miglior senior. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Tuscany Dream Winter Cup. HaGiorgio Ferrari con 74 colpi. In prima categoria Andrea Artioli (34) ha preceduto Federico Lina, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche così come ha fatto in seconda Vanni Pivetti (38) su Salvatore Comentale. Miglior lady Monica Minelli (39). Al Matildedomenica 3 marzo Lorenzo Montanari ...

