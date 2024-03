Gli utenti protestano Scala mobile rotta nell’atrio dell’ospedale | Sicurezza a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)all’ingressoMaggiore di Lodi "guasta da tempo e senza gradini alternativi", l’ex consigliere comunale Domenico Ossino protesta. "Ho notato che, in questi giorni, gliche si recano all’ospedale di Lodi, stanno avendo forti disagi a seguito dell’ennesima rottura dellaall’ingresso di viale Savoia - introduce -. L’ospedale di Lodi credo che abbia una anomalia da primato in Italia. Non ho fatto un’indagine, ma trovo molto singolare che il padiglione principale per accedervi, sia privo di una semplicee non so quanti altri ospedali abbiano questa anomalia e cioè la presenza di una solache, tra l’altro, spesso è guasta". Poi l’appello alla nuova direzione strategica, ...