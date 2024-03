Gli stagionali restano introvabili Pure senza Reddito di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) Puntuali come i pranzi di Natale e i bagni di Ferragosto partono le lamentele di albergatori e imprese sulla mancanza di lavoratori. Si guarda già alla prossima stagione estiva e all’appello mancano bagnini, camerieri, cuochi. Solo che mentre fino allo scorso anno governo e aziende puntavano il dito contro ildiche a sentir loro drogava il mercato del lavoro, spingendo tanti fannulloni a restare sdraiati sul divano piuttosto che a rimboccarsi le maniche, ora che le destre hanno cancellato il sussidio ai poveri è venuto meno il capro espiatorio. Ed emerge con tutta evidenza una realtà incontrovertibile. Se non si trovano i lavoratori è perché le aziende continuano a offrir loro paghe da fame. Nelle Marche mancano all’appello 6 lavoratorisu 10. In tutta Italia a vuoto la ...