Gli orgasmi dell’arvicola della prateria “ricablano” il loro cervello per un amore a lungo termine

(Di martedì 5 marzo 2024) Glidegli arvicolae il legame aUno studio ha rivelato che gliricolleggano ildegli arvicola, favorendo la formazione di relazioni monogame durature. Ciò sottolinea come il sesso e l’intimità influenzino il legame. Steven Phelps, professore di biologia all’Università del Texas ad Austin, ha evidenziato che gli ‘’ coordinano la formazione di legami. Questo potrebbe avere implicazioni anche per gli esseri umani, aprendo nuove prospettive di studio. Implicazioni per la ricerca sui legami umani Pur non essendo stato ancora condotto uno studio simile sugli esseri umani, la ricerca sugli arvicola L'articolo proviene da News Nosh.

Il racconto della celebre attrice sui momenti in cui dovevano essere girate le scene di sesso virtuale nel film “Her” L’ultimo aneddoto cinematografico uscito ... (notizie)

Intimità di coppia e sesso giovano al cervello: e questi ‘orgasmi’ coordinano la formazione di un legame", afferma Phelps. "Se ciò fosse vero, implicherebbe che gli orgasmi possono servire come mezzo per promuovere la connessione, come è stato a ...laregione.ch

Kamasutra inclusivo: le posizioni sessuali adatte a tutti e a tutte: Il fatto che l’orgasmo debba essere sempre e solo l’unico traguardo; che se non c’è penetrazione, allora non si tratta di un rapporto sessuale; che dopo «una certa età» non si faccia più sesso; che le ...vanityfair

“Raffreddore Il sesso libera il naso chiuso meglio di uno spray decongestionante”: lo studio e il commento dell’esperto: Lo studio che ha rilevato questa reazione positiva è stato effettuato da un team di ricercatori tedeschi ...ilfattoquotidiano