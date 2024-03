(Di martedì 5 marzo 2024) Venerdì che è l’8e soprattutto sabato le Ats lombarde organizzanoday dedicati agli screening e alla vaccinazione antitumore gratuiti rivolti alle donne, ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Cioè il pap test (ripetibile ogni tre anni dai 25 ai 29), l’Hpv test (ogni cinque anni dai 30 ai 64), il vaccino anti Hpv (gratis per le ragazze dagli 11 ai 26 anni, per le appartenenti a categorie a rischio e pure per i maschi dagli 11 ai 18 anni), e la mammografia, gratuita una volta l’anno dai 45 ai 49 e una volta ogni due dai 50 ai 74. Quest’ultimo screening è prenotabile direttamente sul sito prenotasalute.regione.lombardia.it, per conoscere luoghi, date e modalità con cui accedere agliday per gli altri screening e l’anti Hpv occorre consultare i siti delle Ats di riferimento. Il programma per ...

Ho letto un po’ di cose non tenere nei confronti di Marco Di Bello , non è semplice se finisci la partita in otto. La mattina dopo mi ha scritto un messaggio, ... (sportface)

Altri guai in vista per l’azienda di Sam Altman. Parallelamente alla causa intentata da Elon Musk nei confronti dell’azienda di San Francisco, c’è un’altra ... (giornalettismo)

Gli open day di prevenzione per l’8 Marzo: Quest’ultimo screening è prenotabile direttamente sul sito prenotasalute.regione.lombardia.it, per conoscere luoghi, date e modalità con cui accedere agli open day per gli altri screening e l’anti Hpv ...ilgiorno

Scambio diretto fra alunni e dipendenti per cogliere la complessità delle diverse esperienze: La partecipazione a questa esperienza ha suscitato una profonda riflessione sugli orientamenti personali, sottolineando l’importanza di eventi come gli open day nel dissipare dubbi sulla scelta della ...ilgiorno

Filarmonica, open day per gli studenti: Lezioni gratuite con strumenti forniti in comodato d'uso. open Day per gli alunni del Comprensivo di Montecarlo. Contatti: [email protected]. Aperte le iscrizioni alla scuola di musica della ...lanazione

De Groot l’imbattibile del tennis paralimpico: “A Sinner lascerei qualche game”: Solo lei e Steffi Graf avete completato il Golden Slam. Quest’anno non può ripetersi: hanno annullato gli US open in carrozzina per non sovrapporsi con i Giochi di Parigi. “È sempre stato così, è ...repubblica

Grosio: Connessione ultraveloce, open Fiber premia i cittadini con voucher esclusivi: I cittadini che attiveranno una connessione entro il primo aprile 2024 attraverso gli operatori partner di open Fiber avranno diritto a un voucher del valore di 50 euro. Questo voucher potrà essere ...intornotirano