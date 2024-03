Gli Huthi colpiscono nave svizzera | nel Mar Rosso a rischio anche internet

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Adesso glisi contraddicono e minacciano indiscriminatamente chiunque navighi nel Mar, ormai scenario di guerra sempre più allarmanteper l’economia mondiale. Lo dimostra l’attacco a unaportacontainer, la Msc Sky II, di proprietàe battente bandiera liberiana. L’aggressione dei ribelli yemeniti è avvenuta col lancio di un paio di missili che hanno centrato l’imbarcazione, provocando un incendio a bordo. Nonostante il panico, l’equipaggio è riuscito a domarlo, circoscrivendo i danni. Fortunatamente, nessun ferito fra gli uomini inermi sopresi dall’attacco. I dettagli sono stati diffusi da il Centcom, secondo il quale i missili sono stati lanciati a 91 miglia nautiche a sudest di Aden. Il primo missile è finito in acqua, ...

Ecco le prime immagini della squadra dei vigili del fuoco della Marina indiana in azione a bordo della MV Marlin Luanda che è stata attaccata oggi dagli Huthi ... (panorama)

