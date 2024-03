Gli Houthi vogliono toglierci anche internet

Houthi colpiscono portacontainer Msc, fuoco a bordo: (ANSA) - ROMA, 05 MAR - I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. A bordo è scoppiato un ...notizie.tiscali

Perché gli Houthi hanno a disposizione un arsenale d’armi illimitato e chi li finanzia: Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso continuano a costituire un problema serissimo per il traffico marittimo internazionale ...fanpage

U.S. military\'s Central Command via AP-LaPresse: Il carburante e i fertilizzanti della Rubymar, affondata nei giorni scorsi, fanno tremare quello che l’Onu definisce «l’ultimo rifugio corallino al mondo». E la fauna marina potrebbe ritrovarsi senza ...linkiesta

Il Mar Rosso divide il centrosinistra. Il M5S non manda giù le 'missioni difensive': Il Governo punta al via libera unanime e rivede la formula da mettere al voto. E sulle divisioni dell'opposizione si incunea la maggioranza, per evidenziare che il "famoso campo largo non esiste affat ...agi

Missione Mar Rosso verso un sì bisartisan. M5S astenuto, per ora: D’altro canto, aggiunge Grimaldi, «è giusto difendere le navi e gli interessi economici ... dove ci sono le basi degli Houthi dalle quali vengono lanciati i missili contro le navi in transito: «La ...laprovinciapavese.gelocal