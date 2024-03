Gli evidenti limiti dell’intelligenza artificiale generativa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 5 marzo 2024) ChatGPT ha delirato per alcune ore. Agli utenti che digitavano richieste d’ogni tipo, il chatbot di OpenAI ha risposto con frasi senza senso e sconnesse. L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo il trionfale annuncio di Sora, un servizio di generazione di video sulla base di input testuali, e ha sottolineato quanto il gap tra promessa e realtà sia ancora grande, in questo settore. Nel giustificare il problema tecnico di ChatGPT, l’azienda ha ricordato il funzionamento di questi sistemi, che sembrano operare per magia ma in realtà «generano risposte campionando casualmente parole sulla base in parte della probabilità che hanno di comparire. Il loro linguaggio è costituito da numeri» e, nel caso in questione, il bug riguardava «il modello con cui questi numeri vengono scelti». È una spiegazione tecnica che, per quanto vaga, dice molto e aiuta soprattutto a comprendere come funziona un’IA ...