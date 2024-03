Gli Esordienti della Reggio Calcio se la vedranno con 11 squadre professionistiche Ci sarà anche la Reggiana Tornano Inter ed Empoli al torneo del 25 aprile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Laè pronta a mandare in scena la 10ª edizione deldel 25, 2° memorial intitolato a Guglielmo Nola, l’imprenditore scomparso nel novembre 2022, marito del notaio Giorgia Manzini e padre di Gregorio, giocatoree di Giovanni, ex atleta biancorosso. Il, che avrà luogo in viaCanalina, vedrà in campo i ragazzi del 2011 per la(foto), che se lacon 11 formazioni di societàdell’annata 2012. Ciil ritorno die Spezia. Poi la new entry Como e le conferme Verona, Parma, Cremonese, Sassuolo, Cesena, ...