Gli elefanti asiatici seppelliscono i loro piccoli a testa in giù nelle fosse di irrigazione | rivelano foto in movimento

(Di martedì 5 marzo 2024) Glie le Sepolture dei LorGlivitelli con le gambe sporgenti dal terreno, un comportamento studiato dai ricercatori. I vitelli, di un anno o meno, vengono trasportati dai membri della mandria e sepolti all’interno di canali dipiantagioni di tè in India. La Scoperta dei Ricercatori Uno studio ha documentato cinque sepolture di vitelli tra glipianure alluvionali dell’Himalaya orientale del Bengala occidentale. Questa è la prima documentazione di sepolture diutilizzando il terreno, posizionando specificamente i corpi dei ...

Dai laghi friulani alle montagne verdi di Chang Mai, Jasmin e ha scelto di fare della sua passione per gli animali la sua nuova vita . Ora vive in villaggio ... (vanityfair)

La Costa d’Avorio festeggia la vittoria della Coppa d’Africa dopo il successo in rimonta contro la Nigeria La Costa d’Avorio festeggia la vittoria della Coppa ... (calcionews24)

“Uccidono e giocano con i corpi delle loro vittime come fossero bambole“. Nella Thailandia orientale è guerra aperta tra contadini ed elefanti . Dal 2018 ad ... (ilfattoquotidiano)

Per la prima volta degli animali hanno dimostrato di saper seppellire i loro cuccioli: Gli elefanti sono tra le poche specie animali in grado di vivere il lutto, ma nessuno si aspettava che potessero persino essere in grado di seppellire ...tech.everyeye

Gli elefanti asiatici piangono e seppelliscono i cuccioli morti: Gli elefanti asiatici piangono rumorosamente i loro piccoli morti e li seppelliscono con una sorta di rito funebre: lo dimostra lo studio di cinque sepolture di cuccioli in India (ANSA) ...ansa

Gli elefanti seppelliscono i piccoli morti e li piangono: commovente rito funebre visto in India: Ricercatori indiani hanno documentato i commoventi riti funebri degli elefanti asiatici, che seppelliscono i propri piccoli con le zampe rivolte verso ...fanpage