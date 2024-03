Gli attacchi informatici devastano la fatturazione dell’assistenza sanitaria

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024)devastanti nel settore sanitario Una catena di assistenza in Ohio rischia di non poter pagare l’affitto a causa di un attacco informatico, mentre un centro oncologico in Florida lotta per procurarsi fondi per i farmaci chemioterapici. Un medico in Pennsylvania è costretto a utilizzare risparmi personali per sopravvivere. La crisi di liquidità nel settore sanitario è dovuta a un attacco due settimane fa al sistema die pagamento gestito da Change Healthcare, paralizzando numerosi fornitori. Questa interruzione ha impedito ai fornitori di ottenere approvazioni assicurative e di essere pagati per i servizi. Pressioni sul governo per aiuti L'articolo proviene da News Nosh.