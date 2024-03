Gli attacchi degli Houthi sono una minaccia concreta per l’ecosistema marino

(Di martedì 5 marzo 2024) La Rubymar era una nave mercantile britannica che trasportava fertilizzanti. Usiamo l’imperfetto perché sabato 2 marzo si è inclinata sul fianco sinistro ed è sprofondata nel mar Rosso. Circa due settimane prima, più precisamente il 18 febbraio, era stata colpita da un missile balistico sparato dagli, gruppo armato yemenita che da mesi sta attaccando le imbarcazioni commerciali che transitano in quelle acque. Il risultato è una crisi che, oltre a una escalation militare, potrebbe innescare anche gravi conseguenze energetiche. Da qualche giorno, quindi, in fondo al mar Rosso si trova una nave con ventimila tonnellate di fertilizzante a base di nitrato di ammonio e altre sostanze chimiche impiegate nel settore agricolo. I rischi perenormi. La loro fuoriuscita dallo scafo della Rubymar ...

