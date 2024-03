Gli anni di eiaculazione precoce dell’uomo hanno avuto una causa rara

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024) UnadiUno studio insolito ha rivelato che le eiaculazioni premature e dolorose di un uomo sono statete da una ciste che interferiva con i nervi vicino al midollo spinale. Il casodi 32Un uomo di 32si è rivolto al medico dopo duedi, definizione comune della Condizione in cui l’orgasmo avviene in meno di un minuto dal rapporto sessuale. Si tratta di un problema che interessa una vasta percentuale di uomini nella vita. Le cause dell’possono essere fisiche o psicologiche. Nel caso specifico di L'articolo proviene da News Nosh.