(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – In occasione dellainternazionale della donna, la Asl4, con il patrocinio deldie dell’assessore alla Sostenibilità Ambientale e Politiche della Salute, Francesca Appetiti, e la collaborazione del Rione Madonna dei Canneti, ha organizzato, per venerdì 8 marzo, unadidedicata alla donna. A largo don Quirino Tordi asarà allestito uno spazio dedicato allae sarà presente il camper vaccinale e truck degli screening oncologici, a bordo del quale è possibile eseguire la mammografia, il test per l’esame HPV e richiedere il kit per lo screening del colon retto. Per la prima volta, poi, a bordo del truck sarà allestita anche una postazione ...

L’obesità rappresenta una minaccia per la salute globale più grave della fame. Il 4 marzo 2024 ricorre il World Obesity Day, la Giornata mondiale per la ... (ilfattoquotidiano)

Foresta: «Papilloma virus, vaccino gratis fino ai 45 anni»: PADOVA - Ieri era la Giornata mondiale contro l’Hpv (virus del papilloma umano), l’infezione sessualmente trasmissibile più frequente al mondo. Per parlare di questo tema ...ilgazzettino

Giornata di prevenzione in rosa a Cerveteri organizzata da Comune e Asl Roma 4: Cerveteri, 5 marzo 2024 – In occasione della Giornata internazionale della donna, la Asl Roma 4, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’assessore alla Sostenibilità Ambientale e Politiche de ...ilfaroonline

Atrani celebra l’ 8 marzo con una Giornata della prevenzione dedicata alla Donna: omaggia le donne con una Giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Presso i locali del Poliambulatorio Comunale, a partire dalle ore 9 di venerdì 8 marzo, sarà possibile sottoporsi ...salernonotizie

'Women4Football', Aic e Aiac insieme per il calcio femminile: Dall'alimentazione all'allenamento, passando per la prevenzione degli infortuni e le dinamiche psicologiche. E' stata una Giornata dedicata esclusivamente al calcio femminile quella che si è svolta al ...ansa

Oggi è il World Obesity Day, call to action per la prevenzione: La “call to action” per la prevenzione in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione dall’obesità e del sovrappeso arriva anche quest’anno dalla Fondazione Valter Longo, che riconferma il ...news.fidelityhouse.eu