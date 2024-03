Giochi che non tornano sulla Roma-Pescara

(Di martedì 5 marzo 2024) Al direttore - Nel primo elenco di opere previste dal Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) nel settembre 2021 il ministero delle Infrastrutture aveva incluso le tratte ferroviarie-Ancona. Nelle successive revisioni del Pnrr ambedue le tratte sono cadute. La ragione è che le ferrovie non avevano pronti i progetti operativi. Ora, a pochi giorni dalle elezioni, l’onorevole Giorgia Meloni e l’onorevole Matteo Salvini, in gara fra loro, annunciano lo stanziamento di fondi per la. Il presidente uscente della regione ha subito dichiarato che ormai laè cosa fatta. Ma se l’opera non fa parte del Pnrr, vuol dire che nessuno pensa che possa essere realizzata per il 2026. Allora il finanziamento è una promessa vuota. È, a mio ...

Non arriva la matematica certezza, ma le Olimpiadi sono ormai ad un passo per L’Italia della sciabola maschile: quando manca una sola prova della Coppa del ... (oasport)

Non arriva la matematica certezza, ma le Olimpiadi sono ormai ad un passo per l’ Italia della sciabola maschile : quando manca una sola prova della Coppa del ... (oasport)

Non arriva la matematica certezza, ma le Olimpiadi sono ormai ad un passo per l’ Italia della sciabola maschile : quando manca una sola prova della Coppa del ... (oasport)

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: scatta la caccia ai pass olimpici! Che festa per Franceschi, Pilato e Quadarella!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione - I tempi limite per i Giochi olimpici di Parigi - La presentazione dei Campionati Italia ...oasport

Giocano d’azzardo . Denunciati in nove: Nel pomeriggio di sabato la polizia, nel corso dell’attività di controllo del territorio ha intercettato in via Puccini un gruppo di cittadini di nazionalità cinese ritenuti sospetti che si aggiravano ...lanazione

Rumour: Respawn sta realizzando un nuovo gioco di Titanfall: Il giornalista Jeff Grubb ha detto lunedì alGame Mess show di Giant Bomb che un nuovo gioco di Titanfall è in arrivo, ma con l'avvertenza che non c'è Titanfall 3: & # 10 "Questo gioco, così com'è oggi ...gamereactor

Inter-Genoa, moviola: Ayroldi disastroso, ecco tutti i suoi errori: Al 40’ Lautaro Martinez chiede un altro penalty, per un tocco di braccio da parte di Bani. Check del VAR che non interviene e lascia proseguire il gioco. Il pallone, infatti, colpisce il petto del ...sport.virgilio

NUOTO, ASSOLUTI 2024: PROGRAMMA 5 MARZO: I Campionati primaverili 2024 iniziano questa mattina con le batterie dei 50 metri dorso maschili e si concluderanno sabato 9. Le gare sono organizzate in batterie e finali eccezion fatta per 800 e ...nuotounostiledivita