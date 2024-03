(Di martedì 5 marzo 2024) VIGONOVO - Cara?, e poi via per 160 pagine, una lunga e toccante lettera sulle ultime ore di serenità e sulle prime ore di angoscia fra l'11 e il 12 novembre 2023, su quella...

Ingegnere o elettricista che sia, nell’orgia dell’informazione globale non si è mai sicuri di niente, il Gino Cecchettin da Vicenza non può venirsene a dare ... (ilgiornaleditalia)

Gino Cecchettin: «Il libro è un regalo a una ragazza speciale, mia figlia Giulia. Turetta Non ho paura a pronunciare il suo nome»: VIGONOVO - Cara Giulia”, e poi via per 160 pagine, una lunga e toccante lettera sulle ultime ore di serenità e sulle prime ore di angoscia fra l'11 e il 12 novembre 2023, su ...ilgazzettino

Gino Cecchettin, libro su Giulia finanzierà la Fondazione: "Cara Gulia", il libro scritto sulla figlia da Gino Cecchettin, è stato il "modo migliore per elaborare il lutto", ha detto il papà della ragazza, e ora servirà "a finanziare la Fondazione" per la ...ansa

Gino Cecchettin, di cosa parla il libro ‘Cara Giulia’, il ricordo della moglie e l’appello alle istituzioni: Gino Cecchettin sul libro 'Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia': "Fra qualche anno penserò proprio alla gioia che ci hai portato in casa".ildigitale