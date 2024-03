Ginnastica artistica | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo | sette azzurri a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nella terza tappa delladeldi. Il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità sbarcherà a(Azerbaijan) nel weekend del 7-10 marzo e bensaranno della partita. Ricordiamo che al termine della serie di quattro eventi verranno messi in palio, su ciascun attrezzo, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma il discorso non riguarda la nostra Nazionale, già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Sul fronte femminile vedremo all’opera Giorgia Villa, Elisa Iorio e Sofia Tonelli. Le due Fate si sono distinte nelle prime due tappe di Serie A, soprattutto alle parallele asimmetriche e alla trave, sono abituate ai grandi ...