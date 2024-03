Gilardino si lamenta | «Rigore Inter parecchio dubbio! Dal campo sensazione»

(Di martedì 5 marzo 2024) L’ha battuto il Genoa 2-1 dopo una gara sofferta. L’amarezza dinel post-partita, dove commenta l’episodio delassegnato ai nerazzurri di Sky Sport Queste le parole di: «? Dalnon sembrava, riedendo le immagini mi da la certezza. Però sono attimi, è stato richiamato dal VAR, evidentemente ci sono delle situazioni da valutare per concedere o annullare. In questo caso hanno concesso un. Preferisco parlare della prova dei miei ragazzi, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Ovviamente dispiace, i miei ragazzi hanno dato tutto. Sono soddisfatto della prestazione. C’è rammarico perché poi gli episodi vanno a condizionare i ...

Genoa, Gilardino sul futuro: "Il club non mi ha ancora chiamato per il rinnovo": Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita con l'Udinese, parlando anche del suo futuro: "Rinnovo L'ho detto più volte, la società non mi ha ...tuttonapoli