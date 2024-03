Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio

(Di martedì 5 marzo 2024)protagonista di una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantautore napoletano parla della nuova gravidanza della fidanzata, Denise Esposito, che lo renderà padre per la sesta volta. L’artista coglie l’occasione per rivelare ildel suo ultimoin arrivo. Maparla anche del prossimo Festival di Sanremo e del suo disco in uscita. La conferma di“Non abbiamo ancora deciso il nome”, cosìrisponde a una domanda sul suoin arrivo. Anticipa però che sarà una femmina. Poi ironizza ricordando di essere rimasto il solo insieme a Mario Biondi “a fare i figli in questo Paese”. Dopo Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e ...

Gigi D’Alessio sarà papà per la sesta volta : a confermare le voci su una presunta gravidanza della compagna Denise Esposito , che già da qualche settimana la ... (gravidanzaonline)

Nel corso di un'intervista Gigi D'Alessio ha voluto candida rsi per la conduzione di Sanremo 2025 . Le sue parole L'articolo Gigi D’Alessio si candida alla ... (novella2000)

Chi conduce Sanremo 2025 ? Non Amadeus . Il volto e recordman delle ultime cinque edizioni del Festival della Canzone Italiana ha declinato l'offerta di ... (tvpertutti)

Gigi D’Alessio diventerà molto presto papà per la sesta volta . Infatti, la sua compagna Denise Esposito è incinta e ora il cantante ha anche annunciato il ... (caffeinamagazine)

Gigi D'Alessio intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svela to il sesso del sesto figlio in arrivo: "Sarà femmina". Poi sulla sua eventuale partecipazione ... (fanpage)

Gigi D'Alessio rivela se il bebè in arrivo sarà maschio o femmina: Dopo qualche indiscrezione riportata da un settimanale di gossip, Gigi D'Alessio aveva detto in tv: "Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi". Il cantante napoletano ...tgcom24.mediaset

Veramente potrebbe essere lui il prossimo conduttore del Festival di Sanremo: Si tratta del napoletanto molto amato Gigi D’Alessio. Lui è uno che fa i concerti in piazza Plebiscito e fa sold out. La Rai ha anche trasmesso il suo concerto l’anno scorso in occasione dei suoi 30 ...ilvicolodellenews

Gigi D’Alessio condurrà Sanremo 2025 La reazione del cantautore: Gigi D’Alessio sarà il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo Parla il cantautore napoletano e rivela la prima cosa che farebbe. Dalla fine del Festival di Sanremo 2024 si inizia a pensare ...donnaglamour