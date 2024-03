Gigi D’Alessio si propone per il Festival di Sanremo 2025 | “Quando si tratta di musica | accetto qualunque sfida”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 5 marzo 2024)siper la conduzione deldiTra i tanti nomi circolati per la conduzione deldic’è anche quello di, il quale, interpellato sull’argomento, non si è di certo tirato indietro. Intervistato da Sorrisi e Canzoni, infatti, il cantante napoletano ha commentato le indiscrezioni che lo volevano tra i candidati per il dopo-Amadeus. “sidi” ha dichiarato, che poi ha rivelato anche quale sarebbe la prima cosa che farebbe qualora venisse ...