Gigi D' Alessio papà per la sesta volta | «A fare figli in questo Paese siamo rimasti io e Mario Biondi»

Gigi D'Alessio, il sesto figlio sarà una femmina: «Ma non abbiamo ancora deciso il nome»: Gigi D'Alessio, in attesa del sesto figlio - il secondo con la compagna Denise Esposito - ha svelato in un'intervista il sesso del nascituro. «Per me sarà la sesta ...ilmattino

Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio e dice sì a Sanremo: Tanti cambiamenti nella vita di Gigi D’Alessio. L’artista sta per allargare la famiglia con un sesto figlio e molto probabilmente sarà alla guida del prossimo Festival di Sanremo. Dopo l’addio di ...dilei

Gigi D’Alessio svela il sesso del…": Gigi D'Alessio diventerà papà per la sesta volta. Ormai è la notizia è dominio pubblico dopo che il cantante lo ha confermato a VivaRai2! di Fiorello. "Ormai a fare… Leggi ...informazione