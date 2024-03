Gherardo Colombo | “La morte di Moro andava bene a tutti Cossiga forse era consapevole che per salvarlo si era fatto poco”

“I ragazzi vedono le regole come limiti alla loro libertà, come degli obblighi. Invece le regole sono strumenti che servono per raggiungere degli scopi”. ... (orizzontescuola)

“I ragazzi vedono le regole come limiti alla loro libertà, come degli obblighi. Invece le regole sono strumenti che servono per raggiungere degli scopi”. E’ ... (orizzontescuola)

“I ragazzi vedono le regole come limiti alla loro libertà, come degli obblighi. Invece le regole sono strumenti che servono per raggiungere degli scopi”. E’ ... (orizzontescuola)