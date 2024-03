Germania | cori sul «Duce» e saluti romani dei tifosi della Lazio nel pub dove Hitler tenne i primi comizi – Il video

(Di martedì 5 marzo 2024)di ispirazione fascista, esaltazione del. Decine di, arrivati a Monaco di Baviera per sostenere la squadra biancoceleste impegnata martedì 5 marzo negli ottavi di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, si sono ritrovati nello storico birrificio Hofbräuhauscittadina tedesca. Qui era solito venire Adolf, che vialcuni dei suoissimipolitici. Tra boccali di birra eda stadio, compreso l’inno, alcuni supporter hanno dato iniziato a cantare Me ne frego, un coro di chiara ispirazione fascista e violento: «Ce ne freghiamo ...

