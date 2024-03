Genova | scomparse due amiche di 13 anni I genitori | “Se le vedete chiamate il 112”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 5 marzo 2024) A Sori, in provincia di, si sono perse le tracce di due ragazze di 13, Viola e Beatrice. Ihanno presentato denuncia di scomparsa dopo che ieri, lunedì 4 marzo, le giovani non sono rientrate a casa da scuola. “Siamo idi Viola e Beatrice, da ieri non abbiamo notizie di entrambe, si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie per l’aiuto”, scrive su Facebook la madre di una delle due ragazze, Roberta Barile. Il giorno della scomparsa Viola indossava un giubbino di pelliccia, leggins e scarpe da ginnastica Nike neri, mentre Beatrice era vestita con una felpa marrone, jeans e scarpe da ginnastica bianche. “Se leil 112”, è l’appello dei ...