Genoa | Zangrillo su Barella | “Sette piroette e urla lancinanti | è chiaro che inganni arbitro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) “La rabbia non so cosa sia, il calcio è un gioco. Ieri ho voluto dare un segnale di responsabile disapprovazione, in modo educato ma fermo. Alla base di tutto c’è il rispetto. Il mestiere dell’è ingrato e io sono istituzionalmente dalla loro parte ma non vengono aiutati, sono tratti in inganno dalledei calciatori che si piroettano come pagliacci simulando traumi inesistenti. Poi vai a vedere e scopri che quello che mima l’aver subito un trauma craniale ha preso una pedata nel sedere in un normale contrasto di gioco”. Lo ha detto il presidente del, Alberto, in un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno dopo la partita contro l’Inter e le tante polemiche: “Episodio del rigore sicuramente non fa bene allo sport. Bisogna lavorarci facendo come me, senza digrignare i denti. I ...