Gazzelle torna su tutti i palchi d’italia con il ”DENTRO X SEMPRE TOUR” | al via dall’8 marzo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)sta perre suidelle principali città italiane con ilnei palasport “”, al via da venerdì 8da Padova.insuiUfficio Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONSReduce dalla partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “TUTTO QUI”,sta perre suidelle principali città italiane con ilnei palasport “”, al via da venerdì 8da Padova (sold out). I suoi concerti sono ...