Gaza | Israele smantella il più grande tunnel di Hamas | cemento nella galleria

(Di martedì 5 marzo 2024) L'esercito israeliano ha dichiarato di aver distrutto il piùdiscoperto nel nord di. Nelle immagini diffuse dallo Stato ebraico, l'operazione dei soldati che hanno versatoscavataStriscia con diverse diramazioni. Tel Aviv ha spiegato che uno degli obiettivi principali della sua offensiva era quello di distruggere la rete di, che veniva utilizzata daper spostare combattenti, armi e rifornimenti in tutto il territorio.

Roma, 5 marzo 2024 – Si intensifica la spinta diplomatica per il cessate il fuoco : oggi Terzo giorno di colloqui al Cairo, ma i delegati israeliani non si ... (quotidiano)

La giravolta di Kamala Harris, in meno di 24 ore, sul cessate il fuoco a Gaza: Ha esortato Israele ad adottare ulteriori misure in cooperazione con gli Stati Uniti e i partner internazionali per aumentare il flusso di assistenza umanitaria a Gaza e garantirne la distribuzione ...fai.informazione

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 5 marzo. DIRETTA | Sky TG24: Per porre fine agli scontri Israele chiede che i miliziani sciiti abbandonino il confine sud, mentre Hezbollah vuole la fine dei bombardamenti su Gaza. Il Ministro degli Esteri ha annunciato in un ...tg24.sky

Benny Gantz negli Usa vede Kamala Harris (alle spalle di Netanyahu): “Amministrazione internazionale a Gaza con Paesi della regione”: Benny Gantz si prende la scena a Washington, incontra la vicepresidente americana Kamala Harris senza l’ok del premier Benjamin Netanyahu e presenta pubblicamente i suoi piani (condivisi con Washingto ...ilfattoquotidiano