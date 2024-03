Gaza | Ascari | “Una devastazione mai vista In Palestina siamo oltre l’orrore”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo cinque mesi di guerra, l’intergruppo della Pace tra Israele e– da lei coordinato – è aper testimoniare cosa sta succedendo. Stefania, deputata M5S, qual è la situazione? “ben. La realtà è che quello che ci è stato raccontato fin qui non è che una minima parte del dramma die non basta a comprendere la gravità della situazione. Abbiamo avuto modo di parlare con medici, operatori della Luna Rossa egiziana e con personale dell’Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente, ndr), e tutti loro concordano sul fatto chein presenza di qualcosa di mai visto prima. Dati alla mano, sono già morti per denutrizione ben dieci bambini ed è ...