Gascoigne non ha una casa e combatte contro l’alcolismo | «Ora sono un ubriaco triste»

(Di martedì 5 marzo 2024) L’ex calciatore inglese della Lazio Paulha rivelato di non avere unae di vivere nella stanza degli ospiti adel suo agente; inoltre, è tornato a frequentare le riunioni degli Alcolisti anonimi, mentre stando un’infinita battaglia per rimanere sobrio. Nella sua intervista al podcast High Performance ha rivelato: «Ero unfelice. Non lopiù.un. Non esco e bevo in. La gente conosce Paul, ma il vero Gazza non lo conosce nessuno. Nemmeno io mi riconosco a volte. Ho trascorso molti anni a essere, durante gli infortuni ai legamenti e alla rotula… ho perso quattro anni di calcio. Non credo di aver deluso ...