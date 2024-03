Gascoigne combatte ancora contro i suoi demoni | “Mi arrenderò solo quando sarò in una bara”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Paulè tornato a raccontarsi a cuore aperto in un docufilm spietato sulla sua vita devastata dal dramma dell'alcolismo: "Gazza vs Paul", il titolo del lungometraggio in cui ha ribadito la sua quotidiana lotta alla bottiglia: "Se voglio che sia una brutta giornata basta andare al pub..."