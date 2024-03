Futsal Il Russi che riposava scavalcato in classifica

Futsal A2: a Terni finisce 5-4. La Dozzese si è persa: quinto stop di fila: La Dozzese Futsal è in caduta libera. Sul campo di Terni la squadra di Leonardo Vanni ha perso la sua quinta partita consecutiva, uno stop che fa scivolare i gialloblù al quarto posto dopo la vittoria ...msn

Calcio a 5. Potenza Picena corsaro a Roma: Trasferta dolce trasferta per la Kappabi Futsal Potenza Picena nella Capitale dove la formazione neopromossa in A2 di calcio a5 ha centrato il secondo successo esterno consecutivo battendo 3-4 la Roma ...msn

Unicusano Futsal Ternana, Pellegrini: "La gara con la Dozzese sintesi perfetta della nostra immensa stagione": Ad un passo dalla gloria. Proprio così, ennesima prova di forza dell’Unicusano Futsal Ternana che non conosce limiti, bette in rimonta anche la Dozzese tra le mure amiche nella diciottesima giornata d ...calcioa5live

Unicusano Futsal Ternana-Dozzese 5-4, rossoverdi a un passo dalla promozione: Fino alla fine l’Unicusano Futsal Ternana tiene botta senza rischiare mai a conquista tre punti d’oro. Sabato prossimo per i rossoverdi c’è la difficile trasferta in quel di Russi per conquistare il ...umbria24

Ternana Futsal ad un passo dalla gloria: batte la Dozzese e vede la promozione: La Ternana Futsal batte 5-4 la Dozzese in rimonta e resta a +9 sull’Olimpia Regium. Per vincere il campionato di A2 e salire in A2 élite basterà ora non perdere sabato a Russi. I bolognesi vanno ...calciofere